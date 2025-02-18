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14:16, 18 февраля 2025Мир

В МИД России раскрыли роль Евросоюза в переговорах по Украине

Замглавы МИД России Грушко: Роль Евросоюза в переговорах по Украине исключена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Роль Европейского союза (ЕС) в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине исключена. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Весь смысл политики Европы заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться дипломатическим путем, а продолжать его до полной победы над Россией (...). Поэтому это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах (...) по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него», — отметил дипломат.

Грушко также подчеркнул, что Москва отрицательно относится к идее отправки европейских миротворцев на Украину, поскольку это «будет расцениваться как шаг в сторону эскалации».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские союзники Киева попытаются продвинуть идею продолжения военного конфликта на Украине под видом его заморозки, поэтому им нечего делать за одним столом переговоров вместе с Россией и США.

Также спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог подтвердил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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