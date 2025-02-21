Глава СК потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над участником СВО

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства участника СВО в Армавире

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над 32-летним ветераном спецоперации (СВО) Олегом Рябчиковым в Армавире (Краснодарском крае). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Поручение получил глава регионального управления ведомства Андрей Маслов. Его исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

По версии следствия, житель Армавире во время конфликта ударил демобилизованного в связи с тяжелым ранением бойца ножом в живот и скрылся с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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Сейчас в социальных сетях активно пишут, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание.

14 июля около одного из городских караоке-баров между Олегом Рябчиковым и неизвестным произошел конфликт, во время которого последний ударил оппонента ножом. Спасти потерпевшего не удалось, нападавший скрылся с места преступления. Позже по делу был задержан следователь.