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08:54, 21 февраля 2025Мир

Госсекретарь США назвал Россию мировой ядерной державой

Рубио: Россия является мировой ядерной державой с влиянием в ключевых регионах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Россия является мировой ядерной державой с влиянием в ключевых регионах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Видеозапись беседы она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Мы должны быть в состоянии разговаривать со страной, которая имеет, в некоторых случаях, самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и второй по величине, если не самый большой, арсенал стратегического ядерного оружия в мире», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США нужно поддерживать связи с Россией, которая имеет влияние в ключевых регионах мира. «Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе», — отметил госсекретарь.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

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