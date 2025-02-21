Госсекретарь США назвал Россию мировой ядерной державой

Рубио: Россия является мировой ядерной державой с влиянием в ключевых регионах

Россия является мировой ядерной державой с влиянием в ключевых регионах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Видеозапись беседы она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Мы должны быть в состоянии разговаривать со страной, которая имеет, в некоторых случаях, самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и второй по величине, если не самый большой, арсенал стратегического ядерного оружия в мире», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США нужно поддерживать связи с Россией, которая имеет влияние в ключевых регионах мира. «Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе», — отметил госсекретарь.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.