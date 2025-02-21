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09:03, 21 февраля 2025Наука и техника

iPhone подорожают из-за Трампа

CNBC: Apple поднимет цены iPhone из-за пошлин администрации Трампа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорации Apple придется поднять цены на свои смартфоны из-за таможенных пошлин. Об этом сообщает CNBC.

Журналисты телеканала заметили, что администрация президента США Дональда Трампа уже ввела 10-процентные тарифы на импортируемую из Китая продукцию. По словам аналитика Bank of America Вамси Мохана, реагируя на пошлины, Apple может поднять стоимость смартфонов, чтобы компенсировать затраты.

Мохан заметил, что 85 процентов iPhone производятся в Китае, еще около 15 процентов — в Индии. Из-за ограничений американского государства Apple придется поднять цены примерно на 9 процентов.

Аналитик допускает, что IT-гигант мог бы принять эти расходы на себя. В материале говорится, что Apple не хочет поднимать цены, чтобы не отпугивать фанатов бренда и продолжить привлечение в экосистему пользователей Android-смартфонов. Если так и случится, то, по прогнозу Вамси Мохана, корпорация понесет убытки в размере 26 центов на акцию.

В качестве компромиссного решения Apple может частично поднять цены на смартфоны — например, на 3 процента. Однако в этом случае компания потеряет около 20 центов на акцию.

Ранее стало известно, что корпорация Acer поднимет цены на ноутбуки в США на 10 процентов из-за тарифов Трампа. Тайваньский производитель станет первым, кто таким образом отреагировал на повышенные пошлины на весь импорт в страну.

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