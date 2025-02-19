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10:33, 19 февраля 2025Экономика

Первый производитель ноутбуков заявил о повышении цен из-за тарифов Трампа

The Telegraph: Acer поднимет цены на ноутбуки в США на 10 % из-за тарифов Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Darius Cotoi / Unsplash

Acer поднимет цены на ноутбуки в США на 10 процентов из-за тарифов Трампа. Об этом заявил генеральный директор и председатель правления компании Джейсон Чен, его слова приводит The Telegraph.

Тайваньский производитель станет первым, кто поднимает цены на фоне планов нового американского президента установить повышенные пошлины на весь импорт в страну.

«Мы считаем, что 10-процентное повышение цен, вероятно, станет стандартным из-за налога на импорт. Это очень просто», — пояснил представитель Acer. Компания также может рассмотреть возможность переноса производства ноутбуков, в том числе в США. Однако многие производители воспользуются тарифами Трампа как предлогом для повышения цен более чем на 10 процентов, допустил он.

Компания Acer, базирующаяся на Тайване, занимает пятое место по продажам компьютеров в США после HP, Dell, Lenovo и Apple.

Почти 80 процентов ноутбуков, импортируемых в США, производятся в Китае, для которого в этом месяце Трамп ввел 10-процентную пошлину. Ассоциация производителей потребительских технологий (CTA), отраслевая организация в сфере электроники, заявила, что тарифы могут обойтись американским потребителям в 143 миллиарда долларов и привести к спаду продаж.

Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал целью введения импортных пошлин на поставки товаров из Китая, Канады и других стран восстановление производственной базы в США. В Европе тем временем переживают, что последствия торговых войн США могут сильно ударить по региону, так как КНР на фоне введенных Дональдом Трампом тарифов на импорт может начать демпинговать в ЕС.

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