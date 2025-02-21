Лавров: МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал финансовую поддержку Украины от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка рекордной. О значительных объемах кредитов для Киева он рассказал по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты», — отметил Лавров. По его словам, выделяемые Украине средства многократно превышают те суммы, которые получает Африка и другие развивающиеся страны.

Также Лавров заявил, что Киев поглощает миллиарды долларов военной помощи, и назвал это вопиющим примером «непропорционального роста расходов на военные нужды».

«Несомненно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглотил, сотни миллиардов долларов военной помощи, которые на самом деле могли бы быть направлены на решение жизненно важных программ содействия развитию по всему миру, прежде всего африканским странам», — отметил дипломат.