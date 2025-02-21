Лавров назвал трагикомичным выступление главы евродипломатии на G20

Лавров назвал трагикомичным выступление представителя ЕС Каллас на G20

Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагикомичным выступление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на саммите «Большой двадцатки» (G20). Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каллас выступала здесь, на "Двадцатке", с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал Лавров.

Ранее Каллас призвала Европу «поставить Украину в положение силы, чтобы она смогла сказать "нет" плохой сделке» с Россией.