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18:46, 21 февраля 2025Мир

Лавров назвал трагикомичным выступление главы евродипломатии на G20

Лавров назвал трагикомичным выступление представителя ЕС Каллас на G20
Семен Александров (редактор)
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагикомичным выступление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на саммите «Большой двадцатки» (G20). Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каллас выступала здесь, на "Двадцатке", с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал Лавров.

Ранее Каллас призвала Европу «поставить Украину в положение силы, чтобы она смогла сказать "нет" плохой сделке» с Россией.

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