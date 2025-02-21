Лавров заявил об окончании периода доминирования Запада

Лавров: 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит

Современный мир становится по-настоящему многополярным, 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге, его речь публикует российское внешнеполитическое ведомство.

«Современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что международное сообщество не хочет «быть заложником односторонних решений бывших суверенов».

Страны БРИКС еще в 2022 году уверенно обошли G7 по размеру ВВП, добавил глава МИД России, иллюстрируя свои доводы. На данный момент соотношение их долей в мировой экономике — 37 процентов к 29 процентам.