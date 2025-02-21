Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 21 февраля 2025Мир

Лавров заявил об окончании периода доминирования Запада

Лавров: 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Современный мир становится по-настоящему многополярным, 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге, его речь публикует российское внешнеполитическое ведомство.

«Современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. 500-летний период доминирования Запада безвозвратно уходит», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что международное сообщество не хочет «быть заложником односторонних решений бывших суверенов».

Страны БРИКС еще в 2022 году уверенно обошли G7 по размеру ВВП, добавил глава МИД России, иллюстрируя свои доводы. На данный момент соотношение их долей в мировой экономике — 37 процентов к 29 процентам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начал косить всех подряд». В России произошла вспышка завезенного из Китая вируса. Что о нем известно?

      Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука

      Пасынок главкома ВСУ заявил о желании получить гражданство России

      Бельгия отложила поставку истребителей Украине

      В зоне СВО между истребителями ВКС России и F-16 произошел ракетный бой

      Лавров заявил об окончании периода доминирования Запада

      Путин присвоил командиру ополчения ДНР звание генерал-майора полиции

      Возможность замены Зеленского оценили

      Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский приграничный регион

      Дом культуры загорелся в регионе России после удара ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше