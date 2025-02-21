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10:23, 21 февраля 2025Экономика

Лидера «Би-2» уличили во лжи о российском жилье

Леву Би-2 уличили во лжи о продаже квартиры в Москве за 35 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Егор Бортник (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Егор Бортник (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Лева, уличили во лжи о продаже квартиры в Москве. Певец не избавился от последнего в России жилья, а переписал его на жену, пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 68 квадратных метров рядом со станцией метро «Улица 1905 года». Стоимость такого жилья оценивают в 35 миллионов рублей. По данным авторов публикации, это единственная недвижимость артиста в Москве.

В конце ноября 2024 года Бортник заявил, что продал свою большую и дорогую квартиру в столице, чтобы выплатить зарплаты коллегам по «Би-2».

Однако выяснилось, что Лева Би-2 просто переписал «трешку» на жену Асю Штрайхер. По словам соседей пары, в последние годы квартира пустует. Хозяева редко там появляются и не сдают ее в аренду другим людям.

Ранее Леву Би-2 потребовали проверить на финансирование терроризма. Поводом для организации проверки стало заявление артиста о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам Левы, он пожертвовал украинским военным более 100 тысяч евро.

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