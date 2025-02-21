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12:15, 21 февраля 2025Наука и техника

Описана опасность для жизни колонизаторов Марса

GeoHealth: Жизни людей на Марсе будет грозить пыль и токсичные элементы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) рассказали, с какими угрозами для здоровья и жизни столкнутся первые люди на Марсе. Исследование опубликовано в журнале GeoHealth.

В первую очередь специалисты выделили частые песчанные бури: так, в 2018 году из-за них был потерян марсоход Opportunity. «Существует множество потенциально токсичных элементов, воздействию которых астронавты могут подвергнуться на Марсе», — заявил доктор Джастин Л. Ван. К ним относятся кремниевая пыль и железная пыль из базальта и нанофазного железа.

Отмечается, что пыль на Марсе опаснее, чем на Земле, так как она имеет меньший размер частиц и хуже выводится из легких. По словам исследователя, из-за пыли с респираторными заболеваниями сталкивались и посетившие Луну астронавты. Джастин Л. Ван рассказал, что кремний может вызвыть силикоз. Кроме того, колонизаторы Марса могут отравиться при контакте с перхлоратами, оксидами железа, гипсом, фрагментами хрома, бериллия, мышьяка и кадмия.

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«Микрогравитация и радиация негативно влияют на организм человека и могут сделать астронавтов более восприимчивыми к болезням и усложнить лечение», — заметил ученый. По его словам, очень важно защитить людей на Марсе от токсичного воздуха с помощью фильтров и подготовиться к тому, что космонавты будут болеть.

В материале говорится, что односторонний перелет на Марс может занять от шести до девяти месяцев, а миссия по возвращению может длиться до трех лет. В течение всего этого времени люди будут жить и работать в неблагоприятных и даже экстремальных условиях.

Ранее миллиардер Джаред Айзекман, который, вероятно, станет следующим главой НАСА, рассказал о перспективе полетов на Марс. «Мы создадим системы, контрмеры и фармацевтические препараты для поддержания жизни человека в экстремальных условиях, решая такие проблемы, как радиация и микрогравитация, в течение длительного времени», — заявил предприниматель.

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