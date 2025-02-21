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08:02, 21 февраля 2025Силовые структуры

Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя

Генпрокуратура и Минобороны подали иск к изобретателю способа «пеленгации целей»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минобороны подало в суд против рязанского изобретателя, получившего патент на способ пеленгации цели. Об этом сообщает РБК.

Иск подан к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода (подрядчик Минобороны) Владимиру Герману. По словам инженера, ведомства хотят оспорить его право на обладание патентом на изобретение способа пеленгации цели радиолокационной системой — она может устанавливаться на вертолеты и подобную технику. Уточняется, что рязанский приборный завод придал ему статус «секрет производства».

Ранее сообщалось, что следователи направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента строительства «Военно-строительной компании» (ВСК) Сергея Горского, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа Минобороны России.

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