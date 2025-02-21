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22:01, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе сделали признание после переговоров России и США

L'AntiDiplomatico: Переговоры России и США говорят о крахе коллективного Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters

Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде демонстрируют крах концепции коллективного Запада, признает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Как утверждается в публикации, раньше США сначала достигали соглашений с союзниками, и уже после этого выносили согласованные условия на стол переговоров, но сейчас, с приходом администрации президента Дональда Трампа, «все, похоже, перевернулось с ног на голову».

L'AntiDiplomatico пишет, что теперь Вашингтон напрямую общается с великими державами, не консультируясь ни с кем, а затем призывает бывших союзников принять то, что было согласовано

«Концепцию коллективного Запада можно считать мертвой!» — резюмирует издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии было повышение взаимного доверия. По его словам, он высоко оценивает переговоры, так как американскую сторону представляли люди, которые не страдают предвзятым отношением к России и готовы к диалогу.

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