Названо идеальное время для ужина

Диетолог Стародубова посоветовала ужинать не позднее чем за 3,5-4 часа до сна

Ужинать необходимо не позднее чем за 3,5-4 часа до сна, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Идеальное время для вечернего приема пищи врач назвала в разговоре с РИА Новости.

«Ужин должен быть ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20 процентов от общей калорийности рациона», — подчеркнула диетолог. Если перед сном сильно хочется есть, то за полтора-два часа до сна можно съесть нежирный йогурт или выпить стакан кефира, добавила Стародубова.

Врач подчеркнула, что 60 процентов от общей калорийности рациона нужно съедать в первой половине дня. Также важно есть в одно и то же время, и, кроме завтрака, обеда и ужина, при желании можно делать два небольших перекуса, заключила диетолог.

Ранее Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.