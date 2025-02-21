Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:26, 21 февраля 2025Забота о себе

Названо идеальное время для ужина

Диетолог Стародубова посоветовала ужинать не позднее чем за 3,5-4 часа до сна
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sam Moghadam / Unsplash

Ужинать необходимо не позднее чем за 3,5-4 часа до сна, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Идеальное время для вечернего приема пищи врач назвала в разговоре с РИА Новости.

«Ужин должен быть ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20 процентов от общей калорийности рациона», — подчеркнула диетолог. Если перед сном сильно хочется есть, то за полтора-два часа до сна можно съесть нежирный йогурт или выпить стакан кефира, добавила Стародубова.

Материалы по теме:
Миллионы людей отказываются от жирной пищи, чтобы быть здоровыми. Почему на самом деле они только вредят себе?
Миллионы людей отказываются от жирной пищи, чтобы быть здоровыми.Почему на самом деле они только вредят себе?
7 апреля 2024
Миллионы людей голодают в надежде на идеальную фигуру. Для кого этот метод похудения может быть смертельно опасен?
Миллионы людей голодают в надежде на идеальную фигуру.Для кого этот метод похудения может быть смертельно опасен?
22 марта 2024

Врач подчеркнула, что 60 процентов от общей калорийности рациона нужно съедать в первой половине дня. Также важно есть в одно и то же время, и, кроме завтрака, обеда и ужина, при желании можно делать два небольших перекуса, заключила диетолог.

Ранее Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      В российском регионе задержали начальника отдела полиции

      В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

      Опоссум объелся шоколадным тортом и стал звездой интернета

      Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

      В Минске объяснили цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

      Медведев назвал СВО народной войной

      Замгубернатора российского региона отправили под домашний арест

      Стало известно об атаке российских морпехов на ключевые опорные пункты ВСУ в районе Суджи

      Путин рассказал о работе над российскими подводными газовозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше