Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

Фармацевт Уикс: Постоянно холодные ноги могут указывать на проблемы с сердцем

На проблемы с сердцем могут указывать едва заметные изменения в состоянии стоп, предупредил фармацевт Ноэль Уикс. Их специалист назвал изданию Daily Mail.

Уикс обратил внимание на то, что люди часто игнорируют такие проблемы, как постоянно холодные ступни и грибковые инфекции ногтей, однако они могут быть признаком смертельно опасных заболеваний сердца. «Зачастую ноги — это первая часть тела, на которую негативно воздействует наиболее распространенная причина проблем с сердцем — закупорка жиром питающих этот орган и все остальное тело жиром кровеносных сосудов», — объяснил он.

По словам фармацевта, когда кровь и кислород нормально не поступают к сердцу, риск сердечного приступа резко возрастает. При этом в пальцах ног артерии из-за их небольшого размера закупориваются в первую очередь. Из-за нарушения кровообращения в нижних конечностях ногти утолщаются и становятся ломкими, а стопы начинают неметь и отекать, рассказал Уикс.

На недиагностированные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, по словам фармацевта, может указывать и боль в ногах при ходьбе, которая варьируется от легкой до сильной и обычно проходит после нескольких минут отдыха. Также он посоветовал не игнорировать такие тревожные признаки, как покалывание, боль, жжение, волдыри или незаживающие язвы, грибковые инфекции и сухость кожи стоп.

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