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19:11, 21 февраля 2025Экономика

Названы самые нуждающиеся в IT-специалистах отрасли в России

Т1: Сильнее всего в России нуждаются в специалистах по автоматизации и ИИ
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Сильнее всего в России нуждаются в специалистах по автоматизации и ИИ. Самые нуждающиеся в IT-специалистах отрасли назвала заместитель генерального директора IT-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»)

По словам эксперта, российские компании ждут от соискателей не только глубоких знаний в области программирования, тестирования и разработки, но и коммуникативные и командные качества. Специалисты должны уметь эффективно взаимодействовать с коллегами, выстраивать рабочие отношения и решать возникающие вопросы в коллективе.

Сейчас в IT-специалистах заметно нуждаются практически все отрасли. Главная тенденция, которая наблюдается на рынке, — массовая автоматизация процессов. Спрос на специалистов по автоматизации растет в разных сегментах: от крупных корпораций до небольших компаний, которые стремятся повысить свою эффективность за счет внедрения технологий, заменяющих рутинные операции. Также популярность набирает ИИ, многие компании рассматривают внедрение технологий на основе ИИ в свои процессы.

«В числе лидеров по спросу на IT-ресурсы находятся агросектор, нефтяная промышленность и другие производственные отрасли. Компании из этих областей активно внедряют IT-решения для управления и оптимизации процессов, что, в свою очередь, увеличивает потребность в высококвалифицированных кадрах», — пояснила Колесникова.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года. Кроме того, министерство планирует сфокусироваться на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения — искусственный интеллект и робототехнику.

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