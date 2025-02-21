Некоторых россиян предупредили об особой опасности метапневмовируса

Вирусолог Альтштейн: Метапневмовирус особо опасен для грудных детей и пожилых

Распространяющийся в России метапневмовирус из Китая может быть особо опасен для некоторых категорий людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что вирус открыли еще в 2001-2002 году, но не исключено, что он существовал и раньше, просто его не идентифицировали как метапневмовирус. Большой медицинской проблемы, уверен Альтштейн, метапневмовирус не представляет, потому что он быстро лечится. Среди симптомов заболевания эксперт перечислил трудности с дыханием, насморк, температуру, кашель, боль в горле, тошноту, в редких случаях возникает пневмония.

Как правило, болезнь протекает довольно легко, однако может причинить больше вреда грудным детям, пожилым и людям с иммунодефицитом. «Эти люди чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни, в ходе которой развивается пневмония», — сказал врач. Если вовремя не принять меры и не начать лечение, таким людям может грозить летальный исход, отметил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. В отдельных и редких случаях, уточнили в ведомстве, заболевание может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.