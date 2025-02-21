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16:40, 21 февраля 2025Мир

Одна страна Запада захотела отказаться от отправки войск на Украину

Парламент Болгарии принял декларацию, исключающую отправку войск на Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой военный контингент страны не может быть направлен на Украину за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами государства в рамках Североатлантического альянса и других международных организаций. Об этом сообщает газета Sofia Globe.

«Парламент Болгарии проголосовал за принятие декларации, которая исключает размещение вооруженных сил страны на Украине вне рамок союзнических обязательств Софии в НАТО и других международных обязательств в рамках Европейского союза (ЕС), ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — передает издание.

Как отмечает один из болгарских депутатов, документ преследует цель «успокоить население страны» на фоне угрозы вмешательства стран Североатлантического альянса в ситуацию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает о том, существует ли связь между тягой Европейского союза (ЕС) к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с претензиями на ее же собственные земли. Заявление прозвучало на фоне слов лидера болгарской партии «Возрождение» Костадина Костадинова, который заявил, что страна должна вернуть южную часть Одесской области, так как она до сих пор населена этническими болгарами.

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