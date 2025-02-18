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18:38, 18 февраля 2025Мир

Лавров ответил на вопрос о тяге ЕС к переговорам по Украине из-за ее земель

Лавров заявил, что не знает о связи тяги ЕС к переговорам с претензиями на земли
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает о том, существует ли связь между тягой Европейского союза (ЕС) к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с претензиями на ее же собственные земли. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю, но разговоры такие ведутся, и политики в Румынии совсем недавно об этом говорили. Не буду гадать», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналиста.

30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что раздел территории Украины неизбежен. По словам политика, постсоветская республика является «фиктивным государством», и Бухарест может претендовать на аннексию ее территорий.

Также 10 января лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что страна должна вернуть южную часть Одесской области, так как она до сих пор населена этническими болгарами. Он напомнил, что балканский народ проживает на территории региона порядка 450 лет и подчеркнул, что территориальные претензии Болгарии к Украине и Македонии также законны, как и требования избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады, Гренландии и Панамского канала.

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