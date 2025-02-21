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13:59, 21 февраля 2025Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ заявил о желании получить гражданство России

Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что хочет получить гражданство России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Иван Сырский (в центре)

Иван Сырский (в центре). Кадр: HDTV LIVE / YouTube

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил о желании получить гражданство России. Его слова передает «Аргументы и факты».

Он рассказал, что сейчас имеет гражданства Австралии и Украины. Иван добавил, что от украинского гражданства невозможно отказаться, и сравнил его с клеймом. По его словам, в получении российского гражданства мешает бюрократия, из-за которой нужно отправить в Россию документы, делать запрос и ждать ответ. Сделать это, по словам Сырского, можно только напрямую, без помощи консульства.

Он заключил, что весь процесс может занять минимум полгода, к тому же ему придется минимум два раза ездить в Россию со всей семьей. Иван признался, что такие поездки очень дорогие и на работе ему не разрешат исчезнуть на месяц. Сырский также рассказал, что планирует выйти с российским флагом на акцию в Австралии, посвященную Дню защитника Отечества 23 февраля.

Ранее Иван Сырский рассказал, что его приемный отец не знает украинского языка. По его словам, несмотря на занятия, главком украинской армии продолжает говорить по-русски.

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