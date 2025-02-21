Раскрыта доля зараженных вирусом-шпионом iPhone

iVerify: Доля зараженных вирусом Pegasus iPhone составляет 0,15 %

Специалисты компании iVerify заявили, что зловредное программное обеспечение (ПО) Pegasus может использоваться для слежки и за обычными пользователями iPhone. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Pegasus — вирус-шпион, созданный израильской компанией NSO Group и применяемый для слежки за политиками, активистами и журналистами, пользующимися iPhone. В середине 2024 года компания iVerify выпустила приложение, способное определить наличие Pegasus на устройствах Apple — так им удалось раскрыть масштабы заражения вирусом.

В отчете говорится, что из 3 тысяч отсканированных программой iVerify смартфонов на 7 iPhone нашли следы вируса. До конца 2024-го количество отсканированных телефонов Apple превысило показатель 18 тысяч штук. Исследователи нашли новые инфицированные девайсы и подсчитали, что доля зараженных iPhone составила 0,25 процента. Иными словами, на 1000 проверенных устройств было найдено 2,5 случая заражения. В iVerify подытожили, что истинная доля зараженных iPhone в мире близка к показателю 0,15 процента, или 1,5 случая на 1000 устройств.

Специалисты безопасности пришли к выводу, что Pegasus используется не только для слежки за известными персонами — вирус находили и на смартфонах обычных пользователей. Исследователи подытожили, что осуществляемые посредством Pegasus взломы смартфонов в будущем окажует влияние на широкие слои общества.

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