Появились кадры с разбитым авто министра после ДТП у Красной площади

Появились кадры с разбитым авто министра сельского хозяйства Оксаны Лут после ДТП в Москве у Красной площади. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На выложенных кадрах видно, что у автомобиля повреждена правая часть бампера и разбита фара. Также на момент съемки видео на машине отсутствовал передний номер — связано ли это с повреждениями в результате аварии, или номера снял водитель, неизвестно.
Кроме того, издание выложило кадр с лежащими на проезжей части обломками второго автомобиля, попавшего в это ДТП.
ДТП с участием Mercedes и правительственного Aurus произошло утром 21 февраля недалеко от Красной площади Москвы. Момент инцидента попал на видео. В результате аварии пострадал один человек.