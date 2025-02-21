Появились кадры с разбитым авто министра после ДТП у Красной площади

Shot опубликовал видео разбитого авто министра Лут после ДТП у Красной площади

Появились кадры с разбитым авто министра сельского хозяйства Оксаны Лут после ДТП в Москве у Красной площади. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно, что у автомобиля повреждена правая часть бампера и разбита фара. Также на момент съемки видео на машине отсутствовал передний номер — связано ли это с повреждениями в результате аварии, или номера снял водитель, неизвестно.

Кроме того, издание выложило кадр с лежащими на проезжей части обломками второго автомобиля, попавшего в это ДТП.

ДТП с участием Mercedes и правительственного Aurus произошло утром 21 февраля недалеко от Красной площади Москвы. Момент инцидента попал на видео. В результате аварии пострадал один человек.