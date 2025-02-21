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03:11, 21 февраля 2025Мир

Президент Аргентины подарил Маску бензопилу для борьбы с бюрократией

Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу для борьбы с бюрократией в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Аргентинский президент Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC для борьбы с бюрократией в США. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте конференции.

В свою очередь, Маск принял бензопилу с энтузиазмом и позже вышел с ней на сцену, вызывая овации и одобрительный смех публики.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!» — прокричал он, размахивая инструментом над головой.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как Илон Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену, где его встречает Хавьер Милей.

Ранее Маск заявил, что Федеральная бюрократия представляет собой неизбираемую четвертую ветвь власти США. Как отметил миллиардер, в федеральной бюрократии есть хорошие люди, но они должны быть подотчетны.

До этого в Белом доме оценили деятельность Маска на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE). По мнению пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, бизнесмен самоотверженно служит в администрации Дональда Трампа.

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