Крупнейший в России производитель самого дорого угля стал убыточным

«Распадская» сообщила о 133 миллионах долларов убытков по итогам 2024 года

Компания «Распадская», крупнейший производитель коксующегося угля в России, сообщила об убытках в размере 133 миллионов долларов за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В 2023 году ее чистая прибыль составляла 440 миллионов долларов. Выручка за год упала на 21 процент, до 1,743 миллиарда. Операционный убыток составил 114 миллионов долларов против прибыли 519 миллионов годом ранее. Исходя из таких результатов совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам.

В компании объяснили негативную финансовую отчетность значительным падением мировых цен на коксующийся уголь, который используется в металлургии и является самым дорогим видом угля.

Пересмотр производственных планов в связи с убыточностью добычи заставил производителя досрочно прекратить разработку некоторых участков. Таким образом, утратившими цену были признаны активы на сумму 205 миллионов долларов.

Убытки угольной отрасли по итогам года оценивается более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне власти стали разрабатывать меры поддержки и готовят предложения по особому порядку для банкротства угольных компаний, который позволит не останавливать добычу.

Активы «Распадской» находятся в Кемеровской области. Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов рассказал, что в 2024 году региональный бюджет недосчитался 40,6 миллиарда рублей из-за падения добычи угля, а восемь угледобывающих предприятий закрылись.