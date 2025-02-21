Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 21 февраля 2025Экономика

Крупнейший в России производитель самого дорого угля стал убыточным

«Распадская» сообщила о 133 миллионах долларов убытков по итогам 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Распадская», крупнейший производитель коксующегося угля в России, сообщила об убытках в размере 133 миллионов долларов за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В 2023 году ее чистая прибыль составляла 440 миллионов долларов. Выручка за год упала на 21 процент, до 1,743 миллиарда. Операционный убыток составил 114 миллионов долларов против прибыли 519 миллионов годом ранее. Исходя из таких результатов совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам.

В компании объяснили негативную финансовую отчетность значительным падением мировых цен на коксующийся уголь, который используется в металлургии и является самым дорогим видом угля.

Пересмотр производственных планов в связи с убыточностью добычи заставил производителя досрочно прекратить разработку некоторых участков. Таким образом, утратившими цену были признаны активы на сумму 205 миллионов долларов.

Убытки угольной отрасли по итогам года оценивается более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне власти стали разрабатывать меры поддержки и готовят предложения по особому порядку для банкротства угольных компаний, который позволит не останавливать добычу.

Активы «Распадской» находятся в Кемеровской области. Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов рассказал, что в 2024 году региональный бюджет недосчитался 40,6 миллиарда рублей из-за падения добычи угля, а восемь угледобывающих предприятий закрылись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

      Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

      В США заявили о желании Трампа полностью прекратить помощи Украине из-за ярости

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше