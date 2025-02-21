Расследование нападения на журналистку Милашину и юриста Немова в Чечне приостановили

СК приостановил дело о нападении в Чечне на журналистку Милашину и юриста Немова

Расследование нападения в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова приостановлено. Об этом сообщил сам пострадавший юрист на своей странице во «ВКонтакте».

Производство по уголовному делу приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности».

Адвокат считает, что следственные органы не искали напавших должным образом, и намерен изучить материалы дела.

О нападении на Милашину и Немова стало известно 4 июля 2023 года. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу спецрейсом.

О случившемся в Чечне доложили президенту России Владимиру Путину. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ситуации с избиением журналистки и правозащитника требуется проверка. Сама Милашина впоследствии рассказала, что слежка за адвокатом Александром Немовым, возможно, началась еще в столичном аэропорту, когда в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек. Журналистка пояснила, что ее и Немова избивали пропиленовыми трубами.