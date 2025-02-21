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14:21, 21 февраля 2025Культура

Рианна и A$AP Rocky сделали неожиданное заявление после победы в суде

Рианна и A$AP Rocky пообещали назвать третьего ребенка в честь своего адвоката
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dsanchez / CPR / BACKGRID / Legion Media

Барбадосская певица Рианна и американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, сделали неожиданное заявление после суда над артистом по делу о вооруженном нападении. Об этом пишет Extra.

Отмечается, что после того, как адвокат Майерса Джо Такопина привел команду юристов рэпера к победе в ходе почти четырехнедельного судебного разбирательства, пара заявила, что назовет своего следующего ребенка в его честь. «Они схватили меня и сказали: "Слушай, наш следующий малыш — A$AP Joe"», — привел он слова артистов.

Суд над A$AP Rocky начался 21 января. Рэпера обвиняли в стрельбе из огнестрельного пистолета по другу Террелу Эфрону. 19 февраля стало известно, что артисту удалось избежать 24 лет тюрьмы, поскольку его признали невиновным в вооруженном нападении.

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