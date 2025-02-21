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06:44, 21 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба

«Ведомости»: производители хлеба предупредили о подорожании продукции на 10-12%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили о возможном подорожании своей продукции. Об этом пишут «Ведомости».

Два источника рассказали, что пекари известили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12 процентов. Причиной этого называют рост цен на сырье, изменения в стоимости складской и транспортной логистики, а также увеличение налоговой нагрузки. Сейчас ретейлеры изучают поступившие к ним документы.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев пояснил изданию, что рост цен происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей.

Ранее заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Титов заявлял, что темпы роста цен на хлеб в России в дальнейшем будут соответствовать общей динамике инфляции, поскольку подорожание зерновой группы «на сегодняшний день уже в цене отыграно». Он уточнил, что себестоимость производства хлеба постоянно растет и зерно не является ее основной составляющей.

До этого Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов рассказал «Коммерсанту», что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов на фоне удорожания логистики и сырья. Мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно.

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