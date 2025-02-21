Российская стюардесса познакомилась с мужчиной в сети и лишилась сотен тысяч рублей

«Авиаторщина»: Стюардессу Smartavia обманули мошенники на 685 тысяч рублей

Российская стюардесса авиакомпании Smartavia познакомилась с мужчиной в сети и лишилась из-за него сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 32-летняя бортпроводница наткнулась на мошенника на сайте знакомств. Новый друг обманом получил от россиянки 685 тысяч рублей: он предложил ей инвестировать деньги, чтобы заработать. Женщина обналичила накопленные средства, а также сняла четверть миллиона с кредитки и отдала приятелю.

Спустя время мужчина и его менеджер Давид Третьяков запросили у стюардессы еще 480 тысяч рублей. Тогда россиянка стала подозревать неладное и отказалась, а мошенники перестали выходить на связь. Полиция проводит проверку.

Ранее другая российская бортпроводница назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.