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12:17, 21 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса познакомилась с мужчиной в сети и лишилась сотен тысяч рублей

«Авиаторщина»: Стюардессу Smartavia обманули мошенники на 685 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская стюардесса авиакомпании Smartavia познакомилась с мужчиной в сети и лишилась из-за него сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 32-летняя бортпроводница наткнулась на мошенника на сайте знакомств. Новый друг обманом получил от россиянки 685 тысяч рублей: он предложил ей инвестировать деньги, чтобы заработать. Женщина обналичила накопленные средства, а также сняла четверть миллиона с кредитки и отдала приятелю.

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Спустя время мужчина и его менеджер Давид Третьяков запросили у стюардессы еще 480 тысяч рублей. Тогда россиянка стала подозревать неладное и отказалась, а мошенники перестали выходить на связь. Полиция проводит проверку.

Ранее другая российская бортпроводница назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.

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