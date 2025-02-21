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12:57, 21 февраля 2025Спорт

Российский футболист высказался об отъезде в Европу на меньшую зарплату

Футболист Кутепов усомнился в необходимости отъезда в Европу на меньшую зарплату
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Защитник «Велеса» Илья Кутепов высказался об отъезде в Европу на меньшую зарплату. Его слова приводит «РБ Спорт».

Кутепов усомнился в необходимости переезда ради фразы «я играл в Европе». «Тебе здесь [в России] предлагают хорошую работу и зарплату, но ты отказываешься и говоришь, что пойдешь туда, потому что "там Европа"? Тут с головой что-то. Зачем отказываться от хорошего?» — поделился он. Футболист заключил, что есть смысл менять страну только при получении хорошего контракта.

Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов и хавбек Магомед Оздоев (ПАОК).

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