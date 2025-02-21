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19:04, 21 февраля 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о попытках за рубежом создать «нечто похожее» на «Панцирь»

«Ростех»: За рубежом пытаются создать нечто похожее на российский ЗРПК «Панцирь»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

За рубежом пытаются создать «нечто похожее» на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом ТАСС рассказал представитель госкорпорации «Ростех».

«На основе того, как себя показывает "Панцирь", многие страны пытаются сделать нечто подобное. Это видно по всем последним международным выставкам вооружений», — заявил собеседник в ходе международной оборонной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что ЗРПК в ближайшее время получит лазерный комплекс.

Также в феврале в ходе международной авиационно-космической выставки Aero India 2025 в Бангалоре (Индия) компания «Рособоронэкспорт» провела презентацию модернизированного «Панциря».

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