Стало известно о новом происшествии с танкером в Черном море

Mash: В Черном море танкер наехал на сухогруз

Стало известно о новом происшествии с танкером в Черном море — судно наехало на сухогруз. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Столкновение судов произошло между Кабардинкой и Геленджиком в Краснодарском крае. По данным канала, причиной стала непогода, в результате чего одно судно сорвалось с якоря и навалилось на второе. Буксир смог расцепить их только через несколько часов.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили каналу, что при столкновении никто не пострадал, а суда не получили повреждений.

В декабре 2024 года в Черном море произошло крушение двух танкеров, перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествия называли опасные погодные условия или ошибку экипажей.