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14:06, 21 февраля 2025Россия

Стало известно о новом происшествии с танкером в Черном море

Mash: В Черном море танкер наехал на сухогруз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Стало известно о новом происшествии с танкером в Черном море — судно наехало на сухогруз. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Столкновение судов произошло между Кабардинкой и Геленджиком в Краснодарском крае. По данным канала, причиной стала непогода, в результате чего одно судно сорвалось с якоря и навалилось на второе. Буксир смог расцепить их только через несколько часов.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили каналу, что при столкновении никто не пострадал, а суда не получили повреждений.

В декабре 2024 года в Черном море произошло крушение двух танкеров, перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествия называли опасные погодные условия или ошибку экипажей.

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