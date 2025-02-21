Сенатор Климов удивился сообщениям о согласовании капитуляции Украины Евросоюзом

Информация СМИ о данных Евросоюзу (ЕС) трех неделях на согласование капитуляции Украины вызывает удивление, так как решение подобных вопросов не входит в зону ответственности Украины, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Подобные сообщения сенатор оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. Член ЕП подчеркнул, что «Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России», и у Евросоюза «есть три недели, чтобы повзрослеть».

«К территории Евросоюза не относится, не надо путать ЕС с государством, это союз европейских государств, созданный для решения их внутренних экономических проблем и вопросов их взаимодействия с другими странами. Юрисдикция ЕС заканчивается границами стран-участниц», — отметил Климов.

Для меня несомненно, что Зеленский скоро закончит и закончит плохо. Как несомненно и то, что любой человек, который окажется на его месте, (...) если продолжит антироссийскую политику, то закончит так же плохо Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

20 февраля глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что Россия в ходе переговоров в Эр-Рияде призвала США вывести войска из Восточной Европы. Кроме того, он указал, что Соединенные Штаты сами не до конца выработали четкую позицию о том, на каких условиях они хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, поэтому этот вопрос может оставаться открытым.