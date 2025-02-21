У Порошенко возникли проблемы с выдвижением в президенты из-за санкций Зеленского

Юрист Новиков: Санкции создали проблемы для выдвижения Порошенко в президенты

Санкции президента Украины Владимира Зеленского создали проблемы для выдвижения Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность главы государства. Об этом в интервью телеканалу «Эспресо» рассказал юрист Порошенко Илья Новиков (признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов).

«Порошенко запрещено проводить финансовые операции. Чтобы быть кандидатом в президенты, требуется открыть отдельный счет для этих операций. Это ему запрещено санкциями», — рассказал юрист.

Он добавил, что команда Порошенко уже обратилась в суд для разрешения ситуации.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел санкции против Порошенко. Его лишили всех государственных наград, а также запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.