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16:13, 21 февраля 2025Россия

Украина попыталась ударить по регионам России с воздуха

Минобороны России заявило о сбитых в Курской и Белгородской областях БПЛА ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести два удара с воздуха по российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 13:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Курской и Белгородской областей. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях не раскрывается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Черемошное — Никольское. Кроме того, в Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон взорвался при ударе о дорогу, повредив грузовой автомобиль и торговый объект.

В Курской области обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Козино в Рыльском районе. В результате загорелся местный Дом культуры.

ЖЗЛ
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