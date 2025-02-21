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20:56, 21 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали нереалистичной идею отправки европейских войск на Украину

Подоляк: Сценарий отправки на Украину европейских войск нереалистичен
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сценарий отправки на Украину европейских войск нереалистичен. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью польской радиостанции RMF FM.

По его словам, на данный момент эти сценарии ему кажутся «не слишком реалистичными». Он добавил, что было бы хорошо, если бы страны Европы вместе с Украиной смогли сделать ставку на развитие вооружений и продолжать поддержку Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. «Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы», — заявил украинский лидер.

До этого глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев предрек Украине «считать каждую копейку» без помощи Запада. Причиной финансовой турбулентности он назвал отсутствие гарантий поддержки со стороны стратегического партнера — США.

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