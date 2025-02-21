В Кремле раскрыли детали по вопросу встречи Путина и Трампа

Песков: Есть понимание необходимости проведения встречи Путина и Трампа

Между США и Россией есть понимание необходимости проведения встречи глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, однако дальнейшей конкретики по гипотетическому саммиту пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у обоих президентов есть желание встретиться и обсудить актуальные политические проблемы. Однако такое событие должно быть тщательно подготовлено, чтобы оно было максимально результативным.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине и прогресса на данном направлении. Он подчеркнул, что Украина и Европейский союз также будут включены в мирное урегулирование, в том числе по вопросу отмены антироссийских санкций.