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12:44, 21 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли детали по вопросу встречи Путина и Трампа

Песков: Есть понимание необходимости проведения встречи Путина и Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexey Nikolsky / Pool / Reuters

Между США и Россией есть понимание необходимости проведения встречи глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, однако дальнейшей конкретики по гипотетическому саммиту пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у обоих президентов есть желание встретиться и обсудить актуальные политические проблемы. Однако такое событие должно быть тщательно подготовлено, чтобы оно было максимально результативным.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине и прогресса на данном направлении. Он подчеркнул, что Украина и Европейский союз также будут включены в мирное урегулирование, в том числе по вопросу отмены антироссийских санкций.

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