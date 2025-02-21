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09:55, 21 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали семейную пару за незаконную легализацию мигрантов

В Новосибирске задержали семейную пару за организацию незаконной миграции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали семейную пару за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, сотрудники ФСБ выявили канал нелегальной миграции из стран ближнего зарубежья. Эту деятельность организовала семейная пара, которая проживала в Новосибирске по трудовому патенту. Чтобы получить российское гражданство себе и детям, супруги организовали фиктивное отцовство своему новорожденному ребенку.

Им предъявлено по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также сотрудники ФСБ передали в суд уголовное дело еще троих жителей Новосибирска за организацию незаконной миграции своих соотечественников из ближнего зарубежья. Они оформляли приезжим фиктивные трудовые договоры. Двое из легализованных ими создали нарколабораторию, которую обнаружили в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ сообщила о канале незаконной миграции в Севастополе.

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