Delfi: Власти Латвии запретили нацистский шеврон на памятнике легионеру СС

В латвийском городе Огре разгорелся спор по вопросу установки памятника легионеру СС Вилису Янумсу. Об этом сообщает Delfi.

В стране запрещена публичная демонстрация нацистской символики, поэтому изначальный эскиз памятника, на котором Янумс изображен в немецкой форме, был переделан. Однако местное самоуправление, вопреки требованиям Службы госбезопасности (СГБ) страны, настаивает на сохранении красно-бело-красного шеврона, который использовавшегося латышскими легионерами СС в качестве опознавательного знака в годы Второй мировой войны.

«Если Огрский край утверждает, что это стилизованная форма и в то же время там есть нашивка легиона, это просто исторически не соответствует фактам. Если же форма легиона, то на ней есть нашивка. Демонстрировать ее запрещает закон», — заявил заместитель главы СГБ Эрикс Цинкус.

В 2023 году вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс предложил создать в латвийской столице сквер или назвать улицу в память о латышских легионерах СС. Он заявил, что направит соответствующее предложение комиссии по топонимам и названиям городских объектов. По мнению чиновника, латышские легионеры СС являются символом борьбы против «тоталитарного сталинского режима и оккупации». «Поэтому неправильно делать вид, что легионеров не было. Историю Латвии должны знать и не стыдиться ее ни в Латвии, ни в Европе, ни в других частях мира», — подчеркнул Ратниекс.