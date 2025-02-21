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14:21, 21 февраля 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил вероятность выхода США из ООН

Политолог Дудаков назвал полный выход США из ООН нереалистичным
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США не будут покидать ООН в целом, лишаться места в Совете Безопасности ООН и полностью перекрывать финансирование всей этой международной системы, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность выхода Штатов из организации он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект, который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации.

Действительно многие республиканцы в США критически относятся к международным организациям, и в особенности к ООН, отметил Дудаков. Он также указал, что больше половины населения Штатов рассматривают эту структуру как неэффективную и не совсем понимают, зачем на нее тратить деньги. Однако это не означает, что американцы из нее выйдут, указал эксперт.

«Они вышли из некоторых агентств этого самого ООН, в частности, это касается ВОЗ, перекрыли им финансирование, вышли из Совета по правам человека, опять же, по понятной причине, потому что он проводит довольно жесткую политику в отношении Израиля, а Израиль — это ближайший союзник республиканцев. То есть из тех организаций и структур, которые им в особенности не нравятся, американцы при власти [президента США Дональда] Трампа вышли, но они, конечно, не будут покидать ООН в целом, не будут лишаться места в Совете Безопасности ООН и не будут полностью перекрывать финансирование всей этой международной системы», — поделился политолог.

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Если это произойдет, то американцы окажутся в слабом положении, объяснил эксперт. Дудаков уточнил, что у США есть право вето в Совбезе, если же они не будут его применять, то этим воспользуются оппоненты, в частности, Китай.

«Поэтому это на самом деле нереалистично. Такие законопроекты все-таки нужно рассматривать просто как некие популистские меры, которые не будут иметь никаких далеко идущих последствий, кроме того, что просто американцы будут в дальнейшем постепенно пересматривать свою систему взаимоотношений с ООН, но это, опять же, не означает того, что они завтра из этой организации выходят», — заключил собеседник «Ленты.ру».

21 января Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация американского лидера назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения.

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