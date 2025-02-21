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14:01, 21 февраля 2025Мир

Захарова оценила шутку Трампа о Канаде

Захарова: Слова Канады о поддержке Украины являются плохой миной при плохой игре
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Самым смешным в шутке президента США Дональда Трампа было то, что накануне власти Канады заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Знаете, что самое смешное в этой шутке? То, что вчера на заседании "Большой двадцатки" (G20) глава МИД Канады [Мелани] Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины. У тебя ТВОЮ страну отбирают, троллят на глазах у всего мира», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Канаде в таком случае невозможно гарантировать независимость других стран. Она назвала такой подход «плохой миной при плохой игре».

Ранее Трамп пошутил, что после гипотетического вхождения Канады в состав США на правах 51-го штата она сможет оставить свой гимн, так как он красиво звучит.

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