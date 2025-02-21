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11:46, 21 февраля 2025Мир

Трамп разрешит Канаде оставить свой гимн

Трамп пошутил, что разрешит Канаде оставить свой гимн после присоединения к США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

После гипотетического вхождения Канады в состав США она сможет оставить свой гимн, так как он красиво звучит. Об этом заявил президент североамериканского государства Дональд Трамп, передает агентство Associated Press (AP).

«Мне нравится "O, Canada". Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата», — пошутил глава государства.

«O, Canada» — гимн Канады, который был написан в 1880 году по заказу властей для проведения церемонии в честь Дня Святого Иоанна Крестителя. Первоначальный текст песни был на французском языке и позже переведен в 1906 году на английский. Фактически песня стала гимном страны в 1939 году, а официально решение было утверждено парламентом в 1980 году. Двумя годами позже был принят «Акт о Канаде» в результате которого североамериканское королевство формально окончательно получило независимость от Великобритании.

Притязания Трампа на Канаду стали источником напряжения между двумя странами, что стало отражаться не только в политике. В частности, тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев предположил, что участившиеся в последнее время случаи драк между американскими и канадскими хоккеистами стали следствием заявлений Трампа. Первая стычка в матче США — Канада (3:1) состоялась сразу после первого вбрасывания. Подрались Мэттью Ткачак и Брэндон Хэйгел. Позже произошла драка между Брэди Ткачаком и Сэмом Беннеттом, а затем — между Джей Ти Миллером и Колтоном Парайко.

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