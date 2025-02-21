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13:30, 21 февраля 2025Мир

Захарова показала ждущего Лаврова павлина

Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова в ЮАР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала фото павлина, ожидающего начало пресс-конференции главы МИД РФ Сергей Лаврова. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram.

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?". Выйдет, выйдет. Отработает сейчас "двадцатку"», — написала российский дипломат.

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге.

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