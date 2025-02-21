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09:15, 21 февраля 2025Бывший СССР

Запрет на продажу оружия Украине из США прояснили

Депутат Рады Гончаренко: компании из США прекратили продавать оружие Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Американские компании, несмотря на обратные заявления, все-таки заморозили продажу и поставки оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

По словам политика, его коллега по парламенту Александра Устинова накануне, 20 февраля, публично опровергнувшая прекращение поставок, намеренно исказила информацию и доверять ей можно «только в области американской недвижимости».

«Вчерашнее заявление [про запрет на поставки] (...) — абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании», — написал Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы на выживание его страны без американской поддержки как невысокие. Он признал, что даже «не хочет думать» о прекращении стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

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