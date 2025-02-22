Конфликт на Украине призвали остановить в годовщину окончания Второй мировой войны

Фицо призвал отметить окончание Второй мировой завершением конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, прекратив конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Фицо предложил отпраздновать 80-летие завершения Второй мировой войны окончанием конфликта на Украине. Об этом он высказался во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Ранее Фицо заявил, что Словакия выступает против членства Киева в НАТО и отправки войск на Украину. «Эта его позиция давно известна и последовательна», — отметили на официальной странице премьер-министра в одной из социальных сетей.

Фицо также спрогнозировал финал специальной военной операции (СВО) России для Украины. По его словам, республика потеряет треть своей территории.