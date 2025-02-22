На Украине признали сложную ситуацию с газом из-за повреждения производственных мощностей

Нафтогаз Украины назвал ситуацию непростой из-за повреждения мощностей

Компания «Нафтогаз Украины» назвала сложной ситуацию с газом из-за повреждения производственных мощностей. Об этом заявил ее глава Роман Чумак на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС.

«Ситуация непростая», — признал он, оценивая повреждения как значительные.

Чумак сообщил МВФ, что Украина импортирует газ, чтобы сбалансировать газотранспортную систему (ГТС) и обеспечить топливом потребителей.

Ранее стало известно, что в феврале и марте Украине намерена закупить 800 миллионов кубометров газа в Европе и таким образом компенсировать падение добычи на своих месторождениях на 40 процентов.

