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14:35, 21 февраля 2025Экономика

Украина обозначила план по закупкам газа после ударов по месторождениям

Reuters: Украина купит в ЕС 800 млн кубометров газа из-за атак на месторождения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В феврале и марте Украине намерена закупить 800 миллионов кубометров газа в Европе и таким образом компенсировать падение добычи на своих месторождениях на 40 процентов. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает Reuters.

Республика готова была обойтись этой зимой собственной добычей, но российские атаки с помощью ракет и дронов по газовым месторождениям сократили выработку, заметил собеседник агентства.

Ранее украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» и энергетическая компания ДТЭК сообщали как минимум о двух ударах по объектам добычи газа в феврале. До того момента на месторождениях республики добывали около 52 миллионов кубометров.

После атак объемы импорта выросли почти в десять раз — до более чем 20 миллионов кубометров в сутки. Текущий уровень добычи украинские власти не раскрывают. Тем не менее источник утверждает, что запланированный импорт, добыча и остатки газа в хранилищах позволяют завершить отопительный сезон без каких-либо ограничений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе переговоров в Эр-Рияде американская делегация предложила Москве и Киеву отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Однако дипломат заверил собеседников, что российские войска «никогда не подвергали опасности гражданские системы энергоснабжения».

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