В России ответили на планы НАТО построить трубопроводы на случай конфликта с Москвой

Сенатор Карасин раскритиковал план НАТО строить трубопровод на случай войны с РФ

России надо учитывать планы НАТО построить трубопроводы на случай потенциального конфликта с Москвой, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на сообщение Spiegel о подобном желании альянса.

«Нам трудно просчитывать стратегические планы североатлантических стратегов. Думаю, что, конечно, это несвоевременно, малореально. Но вместе с тем надо учитывать такие поползновения мысли военно-политических кругов НАТО в нашей повседневной работе», — прокомментировал Карасин.

Сенатор отметил, что членам альянса пора менять линию поведения.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы сообщил, что НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии для снабжения войск топливом в случае войны с Россией. По данным издания, альянс хочет продлить в Польшу трубопровод, идущий в городе Брамше в Нижней Саксонии. Еще один маршрут планируется построить в Чехию, он будет идти из города Ингольштадт в Баварии.

Кроме того, НАТО хочет соединить северную трубопроводную систему с центральной трубопроводной системой, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. Для этого планируется построить трубопроводы в Польше и Чехии для транспортировки топлива на восток, например, в Литву, где немецкая армия хочет разместить бригаду.

