Президент Восточного Тимора раскритиковал Обаму за подход к отношениям с Россией

Рамуш-Орта: Обама первым неправильно распорядился отношениями с Россией

Президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии Жозе Рамуш-Орта раскритиковал экс-лидера США Барака Обаму за подход к отношениям с Россией во время его руководства страной. Мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам политика, его шокировало, что Обама стал первым главой Соединенных Штатов Америки, который неправильно распорядился отношениями с Россией. «Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором», — добавил Рамуш-Орта.

Ранее сообщалось, что Обама поблагодарил экс-президента США Джо Байдена за договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными. Он подчеркнул, что благодарен Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и «всем лидерам и дипломатическим командам со всего мира, которые так усердно работали, чтобы добиться этого».

Перед этим американский лидер Дональд Трамп заявил о взаимной неприязни Байдена и Обамы. По словам Трампа, Байдена заставили уйти из президентской гонки ведущие демократы, такие как Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.