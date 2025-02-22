На Украине рассказали об альтернативе Starlink

Глава СНБО Коваленко заявил об альтернативных Starlink способах связи

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что у Киева есть альтернативные Starlink системы связи. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Коваленко заявил, что на фоне новостей об отключении Starlink не надо говорить, что «все пропало». Таким образом он прокомментировал сообщение Reuters о том, что США могут отключить спутниковую систему корпорации SpaceX при отказе Киева от сделки по ресурсам.

«Во-первых, не отключат. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — заключил Андрей Коваленко. Руководитель СНБО не стал раскрывать детали альтернативных каналов связи в украинской армии.

Вопросы обеспечения работы Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поднимались в США и ранее. Так, в октябре 2022 года глава SpaceX Илон Маск объявил, что его компания не будет финансировать работу сервиса, и позже признался, что работу 11 из 25 тысяч терминалов оплачивают «несколько других стран, организаций и частных лиц».

20 февраля депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал предпринимателя Илона Маска лишить ВСУ доступа к системе спутниковой связи Starlink. Шеремет считает, что Маск внесет «весомую лепту в прекращение кровопролития», если отключит свой сервис.