Маск раскрыл источники оплаты Starlink для Украины

Маск рассказал, что для Украины оплачивают работу 11 из 25 тысяч терминалов Starlink

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл источники оплаты спутникового интернета Starlink для Украины. Об этом он написал в Twitter.

Как рассказал Маск, работу 11 из 25 тысяч терминалов оплачивают «несколько других стран, организаций и частных лиц». При этом он отметил, что компания SpaceX не получает денег от Минобороны США и теряет около 20 миллионов долларов в месяц из-за «неоплачиваемых услуг и издержек, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты». «Но мы продолжим делать это (вздыхает)», — добавил он.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Однако в ночь на 16 октября миллиардер заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.