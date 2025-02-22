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22:52, 22 февраля 2025Бывший СССР

Украина подготовила предложение по обмену пленными с Россией

Украина подготовила предложение по обмену пленными с РФ в формате «всех на всех»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина подготовила предложение по обмену пленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, его слова приводит агентство «Укринформ».

Он уточнил, что соответствующее предложение было разработано Координационным штабом, министерством иностранных дел и офисом президента. Охрименко также подчеркнул, что Киев регулярно заявляет о необходимости проведения обмена по данной схеме.

5 февраля стало известно о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. Процедура прошла по формуле 150 на 150.

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